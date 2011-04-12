Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9670/7,9730 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9670/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2830/0,2834, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4845/11,4945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4417/1,4419 (понедельник – 1,4450/1,4452).

В понедельник, 11 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.