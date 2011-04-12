ПУМБ планирует не выплачивать дивиденды за 2010 год

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) не планирует выплачивать дивиденды из прибыли, полученной по итогам работы в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления ПУМБ Константин ВАЙСМАН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, акционеры понимают, что банк находится на стадии роста.

Также предправления отметил, что объединение ПУМБ и "Донгорбанка" планируется завершить во второй половине текущего года.

Объединенный банк, по словам К.ВАЙСМАНА, по основным финансовым показателям войдет в топ-10 украинских банков, и его сеть будет насчитывать 178 точек продаж.

Согласно стратегии развития банка, до 2014 года он намерен войти в топ-5 банков по прибыли, активам и капиталу, обеспечить долю рынка по активам не менее 5% (на сегодня – 3%).

К.ВАЙСМАН отметил, что стратегической целью банковского бизнеса СКМ является достичь доли 10% в структуре прибыли всей группы.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 18,098 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,620 млрд. грн., обязательства – 15,248 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн., собственный капитал – 2,851 млрд. грн.

В 2010 году ПУМБ получил чистую прибыль в размере 235 млн. грн. против убытка 830 млн. грн. годом ранее.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.