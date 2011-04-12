Миссия МВФ будет работать в Украине 10-20 мая

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Украине 10-20 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины Сергей МАКАЦАРИЯ.

“В мае приедет миссия МВФ по итогам работы и выполнения бюджета за первый квартал текущего года. 10-20 мая мы ожидаем миссию”, - сказал С.МАКАЦАРИЯ.

По его словам, в случае удачного пересмотра программы сотрудничества выделение транша МВФ в объеме 1,5 млрд. долларов возможно в июне текущего года. При этом представитель Минфина подчеркнул, что в случае выделения этого транша, все средства пойдут в резервы НБУ.

Кроме того, С.МАКАЦАРИЯ отметил, что на сегодня МВФ пошел на некоторые уступки касательно пенсионной реформы. Так, ранее Фонд требовал, чтобы соответствующий закон по пенсионной реформе был принят до 15 апреля. На сегодня представитель Минфина заявил, что такого требования касательно вышеуказанных сроков принятия уже нет.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.