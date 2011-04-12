Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло в 3,5 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-феврале 2011 года составило 2 млрд. 080,5 млн. долл., что в 3,5 раза больше, чем в январе-феврале 2010 года (595,1 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2011 года экспорт товаров составил 9 млрд. 366,5 млн. долл. (на 46,8% больше показателя января-февраля 2010 года), импорт – 11 млрд. 447 млн. долл. (на 64,1% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-феврале 2010 г. – 0,91).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 184 стран мира.

В сообщении указывается, что в общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-февралем 2010 года, увеличилась доля черных металлов – с 28,4% до 28,6%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 5,2% до 6,3%, изделий из черных металлов – с 3,4% до 4,8%, руд, шлаков и золы – с 4,2% до 6%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,8% до 5,7%, продуктов неорганической химии – с 1,9% до 3,1%, семян и плодов масличных растений – с 1% до 3%.

В то же время, уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 8,1% до 6,3%, механических машин – с 6,4% до 4,6%, зерновых культур – с 7,1% до 2,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 36,4% до 42,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 3,8% до 4,9%. Уменьшился удельный вес полимерных материалов, пластмассы – с 3,9% до 3,6%, фармацевтической продукции – с 4,3% до 3%, руды, шлаков и золы – с 2,7% до 1,5%, бумаги и картона – с 2,7% до 2%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2010 году составило 9 млрд. 309,4 млн. долл., что на 62% больше, чем в 2009 году (5 млрд. 737,4 млн. долл.).