Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9680-7,9750 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9730, к 12:00 сузился спрэд - 7,9685/7,9725. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9680/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2830/0,2834, к закрытию цены поднялись до 0,2833/0,2837.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1099 (+0,0899).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4380/1,4480.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4845/11,4945, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5025/11,5145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5155/11,5315.