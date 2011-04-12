Азаров надеется, что Таможенный кодекс не повлияет на отношения Украины и РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что вступление в силу Таможенного кодекса в России, Беларуси и Казахстане не окажет негативного влияния на взаимоотношения Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы внимательно наблюдаем за формированием и развитием Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и, безусловно, рассчитываем, что введение в действие Таможенного кодекса не окажет негативного влияния на условия торгово-экономического сотрудничества с Россией», – сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он отметил, что применяемые каждым из государств – членов Таможенного союза в торговле с Украиной ограничительные меры не будут распространяться «на основных участников данного объединения».

Глава украинского правительства обратил внимание на необходимость обеспечения договорного правового регулирования торговых отношений Украины с членами Таможенного союза в соответствии с международной практикой, а также необходимость минимизации убытков, которые могут последовать после пересмотра специальных защитных антидемпинговых мер.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

5 апреля т.г. уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.