Путин пригласил Азарова в Москву на заседание комитета по экономическому сотрудничеству

Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН пригласил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА 7 июня в Москву для участия в заседании украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

При этом В.ПУТИН отметил, что на заседание планируется пригласить также руководителей правительств Беларуси и Казахстана для обсуждения вопроса об интеграции Украины в Таможенный союз.

«Кстати говоря, я хочу вас пригласить в Москву 7 июня для участия в очередном заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества, где будут наши коллеги из Казахстана и Беларуси», – сказал В.ПУТИН.

«Мы надеемся, что в рамках тех процессов, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве, Украина также будет принимать активное участие в интеграционных процессах», – отметил российский премьер.