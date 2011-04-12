Выигрыш Украины от вступления в ТС составит 6,5-9 млрд. долл. в год - Путин

Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН отмечает, что выигрыш Украины от вступления в Таможенный союз составит 6,5-9 млрд. долл. в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Если посмотреть на расчеты экспертов, то при продвижении на этом пути прямой выигрыш Украины будет составлять где-то, по нашим данным, от 6,5 до 9 млрд. долл. в год, имею в виду возрастающие в этом случае возможности для целых отраслей Украины», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что в выигрыше могут быть: тяжелое машиностроение, сельское хозяйство, металлургическая, химическая промышленность. «Годовой рост ВВП Украины составит 1,5-2% только от принятых административных решений в сфере интеграции в связи с открытием рынков и снятием ограничений», - сказал российский премьер.

При этом он подчеркнул, что решение об интеграции в Таможенный союз должно приниматься с учетом оценок различных экспертов. «Все должно проходить в рамках переговорного процесса с экспертными оценками. Причем с привлечением экспертов самых разных школ, направлений, взглядов», - сказал В.ПУТИН.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

5 апреля т.г. уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.