Самая высокая инфляция в марте зафиксирована в Донецкой области

В марте 2011 года против февраля и в январе-марте (март 2011 года против декабря 2010 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам марта 2011 г. (против февраля 2011 года) стали Донецкая область — 2,3%, АР Крым — 2,1% Харьковская, Херсонская, Николаевская области и г. Киев - 1,7%.

В первом квартале 2011 года (март 2011 года против декабря 2010 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Киеве и АР Крым – на 4,9%, Донецкой, Николаевской, Луганской областях - 4,1%. Меньше всего цены выросли в Закарпатской области — 1,7%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в марте стали: г. АР Крым – 2,9%, г. Севастополь — 2,5%, Донецкая, Запорожская, Луганская, Херсонская области — 2,3%. Меньше всего цены выросли в Черкасской области — 0,7%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в I квартале 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали АР Крым — 6,1%, г. Севастополь — 4,9%, Херсонская область — 4,8%, Николаевская область — 4,7%, Луганская область - 4,6%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в марте против февраля больше всего подорожали в Киевской обл. - 1,5%, Донецкой обл. - 1,4%, Днепропетровской, Черкасской областях — 1,2%.

Лидерами роста цен на алкогольные напитки и табачные изделия в I квартале 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали г. Киев — 3,4%, Тернопольская обл. — 3%, Киевская обл. — 2,9%, Донецкая и Львовская области - 2,8%.

Цены на одежду и обувь в марте больше всего выросли в Херсонской области — на 0,4%. В 9 областях, а также г. Киев и г. Севастополь зафиксировано снижение цен в среднем на 0,2%, еще в 6 областях цены в марте против февраля не изменились.

В марте 2011 года против декабря 2010 года практически во всех областях Украины зафиксировано снижение цен на одежду и обувь в среднем на 1%. Самый большой рост цен зафиксирован в Херсонской обл. - 0,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в марте к февралю больше всего подорожали в Донецкой обл. — 5,6%, Харьковской обл. - 3,7%, Ивано-Франковской обл. - 2,2%. В Днепропетровской и Запорожской областях зафиксировано снижение цен на 0,4%.

Лидерами роста цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в первом квартале 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали г. Киев — 24,4%, Донецкая — 9,3%, Хмельницкая — 7,7%, Ивано-Франковская - 7,2% области. Меньше всего цены выросли в г. Севастополь — 1,8%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в марте 2011 г. к февралю больше всего выросли в Днепропетровской обл. - 0,9%, Одесской и Полтавской областях - 0,7%. Снижение цен зафиксировано в Херсонской и Черниговской областях — на 0,1% и 0,7% соответственно.

Лидерами роста цен на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в первом квартале 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали Тернопольская — 1,6%, Днепропетровская — 1,4%, Полтавская — 1,3% области. Снижение цен по итогам первого квартала зафиксировано только в Хмельницкой области — 0,1%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в марте стали г. Севастополь — 1,8%, Тернопольская обл. — 1,7%, Луганская обл. — 1,5%. Снижение цен зафиксировано в Херсонской области — 0,1%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в январе-марте 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали Ивано-Франковская обл. — 4,6%, г. Севастополь — 3,8%, Тернопольская обл. - 2,8%, Луганская обл. - 2,6%. Самый низкий рост цен зафиксирован в Херсонской области — 0,4%.

В марте к февралю во всех областях зафиксирован рост цен на услуги транспорта. Больше всего цены выросли в Харьковской обл. — 7%, Днепропетровской — 5,5%, Николаевской обл. - 5,4%, Винницкой обл. - 5,3%.

Лидерами роста цен на услуги транспорта в первом квартале 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали Харьковская — 13,4%, Полтавская — 12,8%, Сумская — 11,4%, Николаевская — 11,3% — области. Меньше всего цены выросли в Волынской области — 6,4%.

Цены на услуги связи в марте против февраля снизились в 16 областях и г. Киев в среднем на 0,1%. Рост цен зафиксирован только в Херсонской области — 0,1%.

По итогам первого квартала 2011 года почти во всех областях Украины зафиксировано снижение цен на услуги связи в среднем на 0,2%. Рост цен зафиксирован только в Херсонской области — 0,1%.

Цены в сфере отдыха и культуры в марте против февраля больше всего выросли в г. Киев – 0,8%, Днепропетровской и Черниговской областях, а также г. Севастополь — 0,6%. Снижение цен зафиксировано в Запорожской и Полтавской областях — 0,1%, а также в Тернопольской области — 0,3%.

Лидерами роста цен в сфере отдыха и культуры в январе-марте 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали Луганская — 4,6%, Тернопольская — 3,4%, Кировоградская — 2,2%, Одесская — 2% — области. Снижение цен зафиксировано в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях — 0,2% и 0,6% соответственно.

Стоимость образования в марте к февралю больше всего выросла в Донецкой обл. — 1%, Ивано-Франковской обл. - 0,9%, Полтавской обл. - 0,8%. В 5 областях цены не изменились. В Днепропетровской области и г. Киев зафиксировано снижение цен на 0,6% и 0,2% соответственно.

Лидерами роста стоимости образования в январе-марте 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали Кировоградская — 2,7%, Днепропетровская — ,2,1%, Черкасская — 1,8% — области.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в марте к февралю больше всего выросла в Сумской области — на 2,9%, в Ривненской обл. - 2,3%, Житомирской обл. - 1,7%. Снижение цен зафиксировано в Кировоградской области — 0,2%.

Лидерами роста цен на услуги ресторанов и гостиниц в первом квартале 2011 года (март 2011 года к декабрю 2010 года) стали Сумская — 4,6%, Ивано-Франковская — 4,1%, Харьковская — 3,3% и Ривненская — 3% — области.