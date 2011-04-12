Ухудшение прогноза МВФ отражает реальное состояние украинской экономики – эксперт

Новый прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в соответствии с которым дефицит текущего счета платежного баланса Украины на 2011 г. был ухудшен с 1,3 до 3,6%, объективнее предыдущего и отражает реальное состояние дел в украинской экономике.

Об этом сказал в комментарии УНИАН заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, Украина постепенно движется к американской кредитно-потребительской модели, несмотря на кризисные явления и временное отсутствие банковского кредита. В частности, импорт автомобилей в Украину увеличился более чем в 2 раза, а их продажа в марте этого года на 50% выше марта предыдущего. Еще более весомую роль, по словам эксперта, сыграл рост импорта газа, когда его доля в товарном импорте подскочила до рекордных 32% в начале 2011 г. в связи с тем, что правительство запасалось импортным газом в преддверии дальнейшего увеличения цены. «При таких тенденциях внешние заимствования будут расти, иностранная валюта и дальше приобретается населением в значительных объемах, а энергозависимость Украины и отсутствие внутренних инвестиций в реальный сектор постепенно превратят экономику в потребителя кредитов других государств и МВФ», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, МВФ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2011 г. с 1,3% до 3,6% ВВП, сохранив оценку роста ВВП в этом году на уровне 4,5%.