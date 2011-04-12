Азаров и Путин отмечают значительный рост торговли между Украиной и Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН отмечают значительный рост двусторонней торговли между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время своей сегодняшней встречи в рамках визита В.ПУТИНА в Киев.

«За прошедший год наши страны продемонстрировали достаточно высокие темпы развития взаимной торговли. За 2010 год ее объем увеличился в 1,6 раза и составил почти 42 млрд. долларов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что этот объем превышает докризисный объем двусторонней торговли в 2008 году.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в январе-феврале 2011 года объем украинско-российской торговли увеличился на 55% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и составил 7,2 млрд. долларов. «Если так дело пойдет, то, я думаю, мы в 2011 году обойдем и 2010 год», - подчеркнул премьер-министр Украины.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что Украина занимает прочное место третьего торгово-экономического партнера России после Германии и Китая.

«Украина заняла прочное третье место после Германии и Китая в ряду крупнейших торгово-экономических партнеров России», - сказал он.

Российский премьер отметил, что между Украиной и Россией наблюдается полное восстановление торгово-экономических отношений. В прошлом году, по его словам, товарооборот вырос на 63%, а в первом квартале текущего года - также на 63%.

«Действительно, мы уже превысили докризисный уровень», - подчеркнул В.ПУТИН.