Азаров поручил рассмотреть предложения еще одной группы активистов АвтоМайдана

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил «с активным привлечением предпринимательских кругов обеспечить решение проблемных вопросов относительно осуществляемых Правительством реформ в экономической, социальной и политической сферах».

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариату КМУ, размещенном на Правительственном портале.

Поручение адресовано вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею ТИГИПКО, вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктору ТИХОНОВУ, министру финансов Федору ЯРОШЕНКО, министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ, министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ.

«Поручение главы Кабинета министров является предметным ответом на письмо Ассамблеи общественных организации малого и среднего бизнеса Украины - участников так называемого АвтоМайдана, который состоялся 21-25 марта 2011 года», - говорится в сообщении.

Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ отмечает, что Н.АЗАРОВ поручил правительственным чиновникам также рассмотреть предложения, изложенные в обращении других участников автомобильного марша – Совета предпринимателей Украины относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

Справка УНИАН. Представители Совета предпринимателей Украины передали обращение премьер-министру по результатам Всеукраинского автомобильного марша протеста 26 марта 2011 года. Участники Всеукраинского автомобильного марша протеста призвали премьер-министра поддержать пакет законодательных инициатив, разработанный Советом предпринимателей Украины, и внесенных на рассмотрение Верховной Рады Наталией КОРОЛЕВСКОЙ.

Как сообщил Правительственный портал 31 марта, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ поручил ряду министров провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников Всеукраинского автомобильного марша протеста, рассмотреть их предложения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, рассмотреть законопроекты относительно единого социального взноса и единого налога, изменения в Налоговый кодекс, разработанные с участием предпринимателей.

Авторы обращения призвали правительственных чиновников встретиться 5 апреля, но на эту встречу никто из представителей КМУ не пришел.