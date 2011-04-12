Клюев: экономическое сотрудничество Украины и России будет развиваться интенсивно

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ уверен, что экономическое сотрудничество Украины и России будет развиваться достаточно интенсивно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня по итогам работы пятого заседания Группы высокого уровня межправительственного украинско-российского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Первый вице-премьер отметил, что товарооборот между Украиной и Россией в первом квартале текущего года вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также он сообщил, что по итогам 2010 года Украине и России удалось выйти практически на уровень товарооборота 2008 года. Такие показатели, по слова А.КЛЮЕВА, достигнуты не только за счет стоимости газа, но и за счет сотрудничества в машиностроении, в первую очередь в энергомашиностроении.

Также первый вице-премьер обратил внимание на то, что Украина и Россия начинают активную реализацию совместных проектов в авиастроении и в космической отрасли.