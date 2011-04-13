Азаров требует до осени ввести в действие Единый госцентр мониторинга цен и тарифов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует до осени ввести в действие Единый государственный информационный центр мониторинга и регистрации цен и тарифов в экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров Украины.

«Безусловно, мы должны навести порядок в тарифообразовании. Я требую, чтобы уже осенью, до нового отопительного сезона, заработал Единый государственный информационный центр мониторинга и регистрации цен и тарифов в экономике, в первую очередь, в части цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ ускорить рассмотрение законопроекта по этому поводу, разработанного Институтом экономики Академии наук Украины. «Не проверки ревизоров, а автономная компьютерная система должна выдавать нам сигналы о необоснованном отклонении цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги», - отметил Н.АЗАРОВ.