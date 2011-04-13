Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9685/7,9730 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9685/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2833/0,2837, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5655/11,5745. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4515/1,4517 (вторник – 1,4417/1,4419).

Во вторник, 12 мая, Нацбанк на рынок не выходил.