Госналогслужба возместила налогоплательщикам 8,9 млрд. грн. НДС

В первом квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины возместила налогоплательщикам 8,9 млрд. грн. НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, количество предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС, увеличилось в 1,5 раза – до 35 налогоплательщиков.

«В полтора раза фактически увеличилось количество налогоплательщиков, которые будут получать автоматическое возмещение, то есть было 24 предприятия, сейчас их количество увеличивается до 35»,- отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, сумма НДС, заявленная данными предприятиями к возмещению, составляет около 3 млрд. грн.

Небольшое количество предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС, В.ЗАХАРЧЕНКО объясняет невыполнением одного из 16 критериев для получения такого права, а именно это выплата заработной платы работникам предприятия на протяжении последних четырех кварталов на уровне не ниже, чем 2,5 минимальные заработные платы.

При этом В.ЗАХАРЧЕНКО прогнозирует увеличение количества предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. «К середине этого года количество таких налогоплательщиков увеличится в разы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составляла 496,3 млн. грн.