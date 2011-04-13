Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9690-7,9750 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9685/7,9730, к 12:00 сузился спрэд - 7,9700/7,9725. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9690/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2833/0,2837, к 12:00 цены снизились до 0,2830/0,2834. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2829/0,2833.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1500 (+0,0401).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4455/1,4515.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5655/11,5745, к 12:00 цены ушли вниз - 11,5585/11,5680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,5610/11,5755.