НБУ до конца мая планирует ввести индекс депозитных ставок
Национальный банк Украины до конца мая текущего года планирует ввести индекс депозитных ставок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Александр ДУБИХВОСТ в ходе круглого стола «Достроят ли в Украине недострои?».
«Сейчас Национальный банк совместно с крупными банками и агентством "Рейтер" готовит, и уже фактически с двадцатых чисел начинается тестирование, и до конца мая, думаю, начнется эксплуатация индекса депозитным ставок, который станет базой для внедрения плавающих ставок», - сказал он.
Представитель Нацбанка отметил, что сегодня все риски изменения процентной ставки банки закладывают в цену кредита.
По его словам, если фиксируемая ставка по ипотеке сегодня составляет около 20%, то плавающая ставка – около 16%.
«Мы имеем ситуацию, когда плавающая ставка дает выигрыш для клиента, потому что в соглашении отсутствует процентный риск для банка», - добавил представитель НБУ.
Нацбанк при введении индекса планирует дать разъяснения банкам относительно его использования.
А.ДУБИХВОСТ уточнил, что индекс может использоваться как в ипотечном кредитовании, так и застройщиками при выпуске облигаций.
«Долгосрочные кредиты можно будет брать под эту ставку, можно будет выпускать долговые инструменты», - сказал он.