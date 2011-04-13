Вступление в ТС разрушит сотрудничество Украины с другими странами - Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вхождение Украины в Таможенный союз разрушит ее сотрудничество с другими странами мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Я думаю, что Украина полностью разрушит сотрудничество с миром. Она потеряет возможность быть конкурентом на мировых рынках и вообще быть участником мировых и европейских рынков», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, очень странно, что этот вопрос сегодня вообще есть в повестке дня.

Лидер «Батькивщины» отметила, что рынки стран Европейского Союза «сегодня составляют 16 трлн. долларов, в то время как Таможенного союза – приблизительно 1 трлн». «Это несопоставимые вещи. Если Украина хочет вернуться в прошлое и хочет вычеркнуть себя как участника и игрока европейских рынков, то нужно делать так, как предлагает ЯНУКОВИЧ», - добавила она.