Таможенный союз может ввести ограничения на украинский экспорт – эксперты

В случае подписания Украиной соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может ввести ограничения на украинский экспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты сегодня в ходе круглого стола на тему «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?», организованного Институтом Горшенина.

По словам руководителя группы экономической политики Посольства РФ в Украине Алексея УРИНА, согласно предварительным оценкам экспертов, плюсы от вступления Украины в Таможенный союз составят от 4 до 9 млрд. долл. ежегодно. «Что касается потерь от невступления в Таможенный союз, то тут тоже есть научно обоснованные подсчеты, которые говорят о 1,5-2 млрд. долл., – сказал А.УРИН и добавил: – Есть и прикидки по ограничительным мерам, которые вынуждена будет ввести Россия как член Таможенного союза вслед за открытием украинского рынка для товаров из Евросоюза. Но я думаю, что сейчас еще никому не известно, какие конкретно позиции будут представлять риски для Таможенного союза и будут закрываться полностью или частично. Такая опасность есть, и если после вступления Украины в ЗСТ возникнет чрезмерное давление на рынок России, а точнее – Таможенного союза, то придется по этим позициям принимать ограничительные меры. Хотя пока нет конкретных соглашений Украины по ЗСТ, гадать, кто и сколько потеряет, не стоит».

По мнению консультанта секретариата Комиссии Таможенного союза Сергея ТКАЧЕНКО, под ограничительные санкции может попасть продукция и услуги ракетно-космической и авиационной отрасли Украины, возможно, химия.

«Довольно часто в дискуссиях о вступлении Украины в Таможенный союз можно услышать, что этот шаг законсервирует превалирование сырьевого экспорта над продукцией машиностроения, но я считаю, что все пойдет наоборот. Таможенные союзы создаются именно для того, чтобы развивать рынок высокотехнологичной продукции», – отметил С.ТКАЧЕНКО.

Вместе с тем, заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ убежден, что потери Украины в случае неприсоединения к Таможенному союзу не являются очевидными. «Если нам говорят, что пострадает космическая отрасль, то я, напротив, уверен, что по космосу у нас с Россией все будет нормально, потому что альтернатив нашей кооперации в этой отрасли просто нет», – подчеркнул эксперт.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

5 апреля т.г. уполномоченный Кабинета Министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме «три плюс один».