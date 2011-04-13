Обесцененные сбережения не могут быть отнесены на внутренний госдолг – Минфин

Обесцененные сбережения граждан в советском Сбербанке не могут быть отнесены на счет внутреннего государственного долга из-за риска роста инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Сергей РЫБАК, выступая сегодня на парламентских слушаниях на тему: "О государственной политике по решению проблемы возврата и компенсации утраченных (обесцененных) сбережений граждан".

«Это (включение долга по вкладам в состав внутреннего госдолга - УНИАН) не может быть осуществлено по своей сути, потому что увеличение госдолга будет вызывать очень негативные экономические последствия, которые в итоге также приведут к тому, что будут усилены инфляционные процессы. Эти вклады превратятся в бумагу и не будут ничего стоить», - сказал С.РЫБАК.

Также он отметил, что увеличение внутреннего госдолга Украины негативно повлияет на имидж страны в глазах международных инвесторов.

Кроме того, включение выплат по обесцененным вкладам в состав госдолга не решает проблему финансирования данных расходов из госбюджета.

«Мы надеемся и на поддержку Верховной Рады, и, в первую очередь, на понимание самими гражданами тех финансовых возможностей, которые сегодня есть у государства», - отметил С.РЫБАК.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины Петр СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЕЕВ и Петр ЦИБЕНКО (КПУ) зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №8228 от 15 марта 2011 года, в котором предлагает включить обесцененные сбережения граждан в структуру внутреннего государственного долга страны.

Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”.

В соответствии со ст. 6 указанного закона компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

По данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского Сбербанка будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не предусмотрены.