Кабмин скоро зарегистрирует законопроект о возобновлении выплат по советским вкладам

В ближайшее время Кабинет Министров Украины зарегистрирует в парламенте законопроект о возобновлении выплат по обесцененным вкладам советского «Сбербанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей РЫБАК, выступая сегодня во время парламентских слушаний на тему "О государственной политике по решению проблемы возвращения и компенсации потерянных (обесцененных) сбережений граждан".

По его словам, деятельность правительства направлена, кроме прочего, на поиск максимальной суммы на компенсационные выплаты. «Хочу попросить депутатов поддержать тот переделанный проект (закона – УНИАН), который уже подготовлен. Он завизирован министерствами и в ближайшее время будет представлен в Верховную Раду», – сказал представитель Минфина.

Законопроект предусматривает, в частности, завершение инвентаризации вкладов, чтобы заложить реальную сумму выплат в бюджет. «Также мы хотим обеспечить возмещение и в виде наличности, и через банковские счета, чтобы уклониться от негативных явлений, которые могут быть созданы хаотическими движениями, очередями», – отметил С.РЫБАК.

Он также напомнил, что задолженность государства перед гражданами по обесцененным вкладам, по предварительным подсчетам Минфина, составляет не менее 120 млрд. грн.

«Основная работа, которую мы видим сегодня, – это формирование аналитической системы реестра вкладчиков. Эта работа только началась. К сожалению, она была приостановлена, и пока в данном реестре зарегистрировались не все граждане, только 12 млн. граждан», – отметил С.РЫБАК.

Он также сообщил, что в предыдущие года выплаты проводились постепенно, пока украинская экономика не ощутила влияние мирового кризиса. «Также в 2010 году над нами нависла угроза долгов государства. Эта цифра достигла катастрофического размера – 30% бюджета, или около 90 млрд. грн. Это средства, которые, в частности, могли пойти и на эту выплату, и на повышение заработных плат», – пояснил он одну из причин приостановки выплат в 2010 году.

По мнению С.РЫБАКА, необходимо искать новые пути наполнения бюджета, в частности, для покрытия расходов на выплату компенсаций. «Эта выплата не должна заменять другие социальные выплаты – пенсии, вклады. То есть нельзя платить вклады и замораживать пенсии, зарплаты», – читает замминистра финансов.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского «Сбербанка» будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не предусмотрены.

Напомним, стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах (облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР) определены Законом Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины».

В соответствии со ст. 6 указанного закона компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.