Туск: переговоры между Украиной и Евросоюзом перешли в «переломную фазу»

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК считает, что переговоры между Украиной и Европейским Союзом о зоне свободной торговли (ЗСТ) и ассоциации перешли к «переломной фазе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Киеве.

«Я убежден в том, что переговоры между Украиной и Европейским Союзом в отношении всеобъемлющего договора о зоне свободной торговли и договора об ассоциации уже перешли в переломную фазу», - сказал Д.ТУСК. При этом польский премьер отметил, что Польша сделает все возможное для того, чтобы подписание этого соглашения произошло во время ее председательства в ЕС (Польша будет председательствовать в ЕС во втором полугодии этого года – УНИАН).

«Если речь идет о европейской интеграции, то мы считаем, что все стремления Украины в сторону Европейского Союза обоснованы, и вы всегда можете рассчитывать на нашу солидарность в поддержке всех мероприятий, какие вы осуществляете в этом направлении», - сказал Д.ТУСК.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что Польша является партнером Украины по интенсификации переговоров относительно зоны свободной торговли с ЕС.