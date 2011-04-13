Уровень ликвидности банковской системы остается достаточно высоким – НБУ

19:38, 13 апреля 2011
Финансы
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Несмотря на снижение в последние дни остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины, уровень ликвидности банковской системы остается достаточно высоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБИХВОСТ в ходе круглого стола «Достроят ли в Украине недострои?».

По его информации, по состоянию на 12 апреля т.г. остатки на корсчетах составили более 16 млрд. грн., наличность в кассах банков – около 15 млрд. грн., 14 млрд. грн. – в депозитных сертификатах Нацбанка и 63 млрд. грн. в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Мы видим, что ликвидность в гривне банковской системы достаточно большая, но банки направляют эту ликвидность не на кредитование реального сектора экономики, а на вложение в государственные ценные бумаги, в монетарные инструменты Нацбанка», – отметил А.ДУБИХВОСТ.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на корсчетах комбанков 11 апреля т.г. составил 16,328 млрд. грн., что является самым низким показателем за последние несколько недель.

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