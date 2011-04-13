Поспешность создания Таможенного союза спровоцирует споры между его членами – эксперт

Слишком поспешное создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана спровоцирует целый ряд юридических споров между его членами. Такое мнение высказал адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университет Сергей КОЗЬЯКОВ в ходе круглого стола на тему «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?», организованного Институтом Горшенина.

Он напомнил, что сегодня в Таможенном союзе не существует унификации технических регламентов и стандартов, нет единого сертификата качества продукции, единой антимонопольной политики. Все это, по мнению эксперта, может привести к возникновению различных юридических споров в рамках Таможенного союза.

«Согласно данным Погранслужбы РФ, 43% задержанной контрабанды приходится на границу с Казахстаном. После 1 июля этого года исчезнут фитосанитарные ограничения на границе Казахстана и РФ, тогда как, по оценке российских экспертов, Казахстан представляет очень серьезную угрозу для России именно с точки зрения фитосанитарного контроля», – отметил эксперт.

С.КОЗЬЯКОВ также подчеркнул, что Россия в рамках Таможенного союза решила сохранить инструмент квотирования. «То есть если российские власти увидят, что движения товаров в сторону РФ противоречит ее экономическим интересам, то они будут вводить квоту. Хотя как это все будет учитываться и работать после исчезновения таможенных границ, непонятно», – добавил он.

Говоря о возможном присоединении к Таможенному союзу Украины, эксперт отметил тот факт, что в рамках союза экспортная пошлина будет собираться на его внешних границах. «В результате в рамках Таможенного союза РФ достанется 88% собираемых пошлин, Казахстану – 7,2%, Беларуси – 4,7%. При этом нужно помнить, что для Украины таможенные сборы составляют до 20% поступлений в госбюджет. Такие гигантские таможенные сборы – это ненормально, в развитых странах мира они составляют 3-5% максимум. Но как бы то ни было, я хочу сказать, что вступление в Таможенный союз может повлечь серьезнейшие последствия для украинского бюджета», – подчеркнул эксперт.

Подводя итог, он отметил, что таможенный союз в рамках Европейского экономического сообщества был создан только через 10 лет после создания самого ЕЭС. «При этом следует учитывать, что на момент создания таможенного союза в ЕЭС, в принципе, не было экспортных пошлин», – сказал С.КОЗЬЯКОВ.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.