Инфляция в Польше превысила прогнозы

Варшава. Индекс потребительских цен в Польше в марте т.г. вырос (год к году) до 4,3% с 3,6% месяцем ранее, что стало самым высоким показателем с сентября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Главного управления статистики.

Инфляция в прошлом месяце превысила прогнозы аналитиков, ожидавших 3,9% роста, и целевой коридор, определенный нацбанком страны, - 2,5% плюс-минус 1%.

В месячной выражении цены в марте поднялись на 0,9% после 0,2% в феврале.

По данным статистики, инфляция выросла главным образом из-за роста цен на продукты питания – на 2,2% после 0,7% в феврале.

Больше всего – почти на 40% - подорожал сахар.

Мясо в зависимости от вида подорожало на 1-10%.

Как сообщал УНИАН, в январе инфляция в Польше выросла до 3,6% с 3,1% в декабре прошлого года.

Справка УНИАН. В 2009 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 3,5% после роста на 4,2% в 2008 году и 2,5% в 2007 году.