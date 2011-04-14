Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9690-7,9740 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9690/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2821/0,2825, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5510/11,5595. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4495/1,4497 (среда – 1,4515/1,4517).

В среду, 13 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.