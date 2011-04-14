Кабмин утвердил порядок анализа эффективности государственно-частного партнерства

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства относительно объектов государственной, коммунальной собственности и объектов, принадлежащих АР Крым, а также порядок проведения анализа эффективности такого партнерства.

Это предусмотрено правительственным постановлением (от 11 апреля т.г. №384), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Порядок проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления ГЧП относительно объектов государственной, коммунальной собственности и объектов, принадлежащих АР Крым, предусматривает механизмы подготовки и проведения прозрачного конкурса по определению частного партнера, а также определяет победителя и заключение соответствующих договоров.

Конкурс проводит конкурсная комиссия, заседания которой являются открытыми, кроме тех, на которых проводится оценка предложений и определение победителя конкурса.

Порядком проведения анализа эффективности ГЧП определяется механизм проведения такого анализа.