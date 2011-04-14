Положительный финрезультат предприятий Украины составил 13,06 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-феврале 2011 года составил 13 млрд. 056,2 млн. грн. против 4 млрд. 157,7 млн. грн. за январь-февраль 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2011 года прибыль получили 57,6% предприятий страны – они завершили январь-февраль текущего года с финансовым результатом 29 млрд. 098,4 млн. грн.

С убытком январь-февраль т.г. завершили 42,4% предприятий Украины, их финрезультат составил 16 млрд. 042,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 47,5% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 8 млрд. 079,2 млн. грн. Прибыль получили 52,5% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 15 млрд. 830,9 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-февраль 2011 года составил 7 млрд. 751,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.