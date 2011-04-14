Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году может достигнуть 5 млрд. долл. - эксперт

Дефицит внешнеторгового баланса по итогам 2011 года может достигнуть 5 млрд. долл. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

«В условиях стабильной гривни и растущих доходов предприятий и населения, а также постепенного восстановления потребительского кредитования импорт товаров и услуг, вероятно, будет продолжать увеличиваться быстрее, чем экспорт. И если в 2010 году дефицит торговли товарами и услугами составил 3,85 млрд. долл., то в 2011 году эта цифра может увеличиться до 5 млрд. долл.», - сказал он.

Также Н.ИВЧЕНКО отметил, что достаточно большое значение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам января-февраля 2011 года связано, в частности, с высокими объемами импорта природного газа из России в январе-феврале на фоне сильных заморозков в Украине и относительно низких цен на газ – около 13 млрд. кубических метров газа на сумму 3,3 млрд. долларов США. «Пока цены на газ относительно невысокие «Нафтогаз Украины» решил закупить большее, чем требовалось, количество газа, что также отрицательно сказалось на торговом балансе страны» - говорит ИВЧЕНКО.

При этом он сообщил, что на фоне экономического роста и повышения инвестиционного и потребительского спроса в стране более высокими темпами увеличивается неэнергетический импорт: за январь-февраль прирост данного показателя в годовом выражении составил 48,3%. «Доходы предприятий и населения растут, что привело к более высоким темпам роста импорта товаров над экспортом. За январь прибыль украинских предприятий составила 5,279 млрд. грн., что в 3,5 раза больше, чем в январе прошлого года. Реальная заработная плата населения за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11%. Население предпочитает импортные товары», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Н.ИВЧЕНКО, постепенное возобновление потребительского кредитования также стимулирует рост импорта. Так за январь-февраль портфель потребительских кредитов в гривне вырос на 1,41 млрд. грн. - до 53,89 млрд. грн.

Позитивом сохранения отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в среднесрочной перспективе, по мнению Н.ИВЧЕНКО, может стать слабая девальвация гривни или замедление темпов роста гривни, которая поддержит экспорт товаров и ограничит некоторым образом импорт.

Негативным моментом отрицательного торгового сальдо, по словам эксперта, является необходимость компенсировать его притоком по финансовому счету платежного баланса для поддержания стабильности гривни, что в условиях возможной кризисной ситуации на мировых финансовых рынках сможет сделать украинскую гривню достаточно уязвимой.

«В условиях, когда населения отдает предпочтение импортным товарам, украинским производителям становится тяжелее конкурировать с ними, что замедляет темпы роста конкурирующих с импортом секторов экономики и, соответственно, темпы роста заработной платы в этих секторах», - сказал Н.ИВЧЕНКО.