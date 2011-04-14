Клюев 14-15 апреля в Ялте примет участие в заседании Экономического совета СНГ

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ 14-15 апреля примет участие в 49-ом заседании Экономического совета СНГ и бизнес-форуме «Ялтинские деловые встречи», которые состоятся в Ялте (АР Крым).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, во время заседания будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами-участницами СНГ в экономической сфере.

На форуме, главной целью которого является привлечение инвестиций в Украину и Крым, в частности, будут рассматриваться вопросы устойчивого развития, экономической безопасности и конкурентоспособности стран-участниц СНГ. Запланировано также выступление А.КЛЮЕВА.