Капитальные инвестиции Украины по итогам 2010 года составили 189,06 млрд. грн.

В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в 2010 году была следующей: средства государственного бюджета – 10 млрд. 952,2 млн. грн., средства местных бюджетов – 6 млрд. 367,7 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 114 млрд. 963,6 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 23 млрд. 336,2 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 4 млрд. 067,7 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 4 млрд. 654,2 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 16 млрд. 176 млн. грн., другие источники финансирования – 8 млрд. 543 млн. грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 171 млрд. 091,9 млн. грн. с НДС) в 2010 году была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 12 млрд. 230,8 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 66 млн. грн., промышленность – 58 млрд. 558,2 млн. грн., строительство – 4 млрд. 966,2 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 11 млрд. 829,6 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 3 млрд. 072,3 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 29 млрд. 084,5 млн. грн., финансовая деятельность – 2 млрд. 859,3 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 37 млрд. 189,2 млн. грн., государственное управление – 1 млрд. 294,8 млн. грн., образование – 1 млрд. 872,5 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 2 млрд. 753,9 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 5 млрд. 314,6 млн. грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в 2010 году стали Киев – 34 млрд. 919,1 млн. грн., Днепропетровская область – 15 млрд. 751,6 млн. грн., Донецкая область – 15 млрд. 324,3 млн. грн., Киевская область – 12 млрд. 622,7 млн. грн.