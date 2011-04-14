Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9710/7,9750 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9690/7,9740, к 12:00 сузился спрэд – 7,9700/7,9725. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9710/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2821/0,2825, к 12:00 цены установились на уровне 0,2820/0,2825. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2820/0,2824. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2880 (+0,1380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4495/1,4497, а к 15:00 упали до 1,4390/1,4392. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5510/11,5595, к 12:00 цены ушли вниз – 11,5330/11,5425. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли дневного минимума –11,4555/11,4670.