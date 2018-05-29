Внешняя торговля: стабильность гривни под вопросом?..

В Украине на сегодняшний день курс гривни по отношению к доллару относительно стабильный. Небольшие колебания существенно не беспокоят, большая часть населения и бизнеса уже привыкла к показателю 8 грн./долл. и закладывает его в свои расчеты и оценки. Во многом - это заслуга Национального банка, за счет интервенций и «стерилизации» гривневой массы он обеспечивает баланс спроса и предложения на валютном рынке. И хотя спрос на «зеленый» растет, в целом главным ориентиром остается устойчивый межбанк. Но это - оперативная информация, если же говорить о перспективе, то ситуация не выглядит особо оптимистично. НБУ по итогам марта т.г. для обеспечения такой стабильности поистратил золотовалютные запасы. Их объем сократился на 248 млн. долл. Сумма в общем небольшая, но стоит отметить, что с 2009 года золотовалютные резервы только росли. Как бы процесс не стал перманентным…

***По данным НБУ, международные валютные резервы Нацбанка в марте т.г. (по оперативным данным) уменьшились на 0,7% - до 36 млрд. 428,6 млн. долл. Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 23 млрд. 401,2 млн. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины). Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4 млрд. 208.1 млн. долл., в т.ч.: объем валюты, купленной банками у населения - 1 млрд. 552.1 млн. долл.; объем валюты, проданной населению - 2 млрд. 656 млн. долл. Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 224,4 млн. долл. и 31 марта 2011 г. составили 17 млрд. 117,9 млн. долл. В феврале 2011 г. реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против декабря 2010 г. на 3,2%. В основном, это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 3% преимущественно из-за обесценивания доллара относительно евро. В целом инфляционный дифференциал снизился на 0,2%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах - основных торговых партнерах.

Дефицит внешней торговли. Что провоцирует?

Положение дел в торговой сфере продолжает оставаться неутешительным. По данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. дефицит внешней торговли товарами составил более 2 млрд. долл. Годом ранее данный показатель был на уровне всего 656 млн. долл. Рост, слабо сказано, настораживает. Фактически, чтобы покрыть торговый дефицит, необходимы иные источники валютных поступлений, которые у нас в последнее время сводятся к заимствованиям за рубежом. Приходится брать в долг у нерезидентов, чтобы потом этими же деньгами оплатить покупки товаров у тех же нерезидентов…

Ряд политиков и аналитиков высказывают мнение, что увеличение дефицита внешней торговли в начале 2011 года вызван ростом доходов населения, результатом чего стало повышение спроса на импортные товары. Но, согласно данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. доля в импорте закупки продуктов питания составляет всего 8%, около 2% - товаров легкой промышленности, автомобилей - около 5%. Главным же фактором, который влияет на рост импорта, является закупка природного газа и нефти - 44,4%.

Для Украины «голубое топливо» стало проблемой номер один. Только за январь-февраль т.г. растраты на его приобретение составили 3,26 млрд. долл. Для сравнения: в январе-феврале 2008 года - 1,53 млрд. долл. При этом, если данный показатель вырос более чем в вдвое, то объемы закупки сократились.

Стоит отметить, что считать Россию главной виновницей в повышении цен на ее же природный газ было бы не корректно. Она не обязана продавать нам его с «дружеской» скидкой - мировая экономика не терпит благотворительности. Другой вопрос, почему Украина так много закупает «голубого топлива». Во многом это связано со спецификой отечественной экономики. Нашим основным экспортным потенциалом является металл и продукция химпрома, для которых и необходим природный газ в громадных количествах.

По логике вещей, рост затрат на закупку природного газа должен компенсироваться увеличением экспорта металла и химической продукции. При этом на мировом рынке рост цен на данный товар носит стабильный характер. Но реальная ситуация за январь-февраль т.г. выглядит совершено по иному - металла продано на сумму 3,244 млрд. долл., что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Правда, экспортная выручка химпрома за январь-февраль 2011-го выросла на 4,5%. Но этого явно не достаточно, чтобы компенсировать двукратный рост затрат на покупку природного газа.

Теоретически компенсировать выросшие затраты на импорт энергоресурсов было бы возможно за счет увеличения экспорта других видов товаров. К сожалению, существенно нарастить поставки продуктов питания не получается - запретные меры покупателей не в пользу украинских экспортеров, также на повестке дня необходимость защитить наш внутренний рынок продовольствия от роста цен, что может спровоцировать увеличение импорта. Между тем, на мировом рынке для агропрома сложилась очень благоприятная ситуация, которая способна радикально изменить отношение в Украине и обеспечить эту сферу бизнеса высокими доходами. Но возможность Украина упускает…

Можно увеличить поступление валютной выручки от экспорта украинской машиностроительной продукции. И хотя за январь-февраль 2011 года этот показатель увеличился на 3,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, но этого явно не достаточно. К сожалению, товары нашего машпрома не пользуются большим спросом. Главными их покупателями являются Россия, страны Азии и Африки. При чем, чтобы увеличить экспорт в данном сегменте необходимо повысить импорт комплектующих и других составляющих. В результате – на данный момент общая сумма импорта машиностроительной продукции превышает на 1 млрд. долл. экспортную выручку украинского машпрома…

Хватит ли Украине валютных запасов?

Основной вопрос - хватит ли нам валюты и дальше вести такой образ жизни. Согласно данным НБУ, общая сумма золотовалютных резервов на 1 апреля 2011 позволяет в случае критической ситуации в течение 5,2 месяца полностью рассчитаться за импорт товаров и услуг. Это достаточно высокий показатель, хотя он ниже, чем до кризиса. В целом, золотовалютные запасы позволяют финансировать дефицит внешней торговли, но перспектива выглядит крайне неопределенно. Если Украина продолжит и дальше так торговать, то валютный курс можно не удержать…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)