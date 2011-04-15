Профильный комитет ВР 20 апреля рассмотрит проект Таможенного кодекса

В среду, 20 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики, финансов и банковской деятельности рассмотрит правительственный проект Таможенного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК на пресс-конференции в Херсоне.

В целом характеризуя документ, И.КАЛЕТНИК отметил, что его главная цель - «существенно упростить таможенные процедуры и дать возможность легальному бизнесу «вздохнуть», чтобы бизнес увидел в лице таможни надежного партнера и друга».

Также одним из важных изменений в новом Таможенном кодексе глава Гостаможслужбы считает декриминализацию контрабандных действий. По словам И.КАЛЕТНИКА, контрабанда должна стать административным правонарушением и только в узком спектре – криминальным преступлением.

«В случае контрабанды суды будут рассматривать это, как административное правонарушение, и наказанием будет конфискация контрабандного товара в доход государства и взимание 100-процентного штрафа от стоимости контрабанды. А криминальная ответственность будет сохраняться только в случаях выявления контрабанды сильнодействующих отравляющих, психотропных, наркотических средств, огнестрельного и холодного оружия, культурных и исторических ценностей», - сообщил И.КАЛЕТНИК.

Глава Гостаможслужбы отметил, что надеется на быстрое рассмотрение парламентом проекта Таможенного кодекса, так как при его подготовке были учтены имеющиеся замечания международных органов и опыт зарубежных коллег. Также проект Таможенного кодекса адаптирован с точки зрения аналогичного европейского законодательства.