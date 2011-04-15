Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9690/7,9720 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9690/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2821/0,2825, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5475/11,5540.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4486/1,4488 (четверг — 1,4495/1,4497).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.