ЕБРР одобрил новую стратегию деятельности в Украине на 2011–2014 гг.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию деятельности в Украине.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, новая стратегия на 2011–2014 гг. будет сконцентрирована на решении проблем в области повышения энергоэффективности и энергетической безопасности, раскрытии сельскохозяйственного и промышленного потенциала Украины, обеспечении высококачественной и надежной инфраструктуры и преодолении последствий кризиса в финансовом секторе.

Также отмечается, что ЕБРР, который является крупнейшим финансовым инвестором в стране и уже взял на себя обязательства относительно предоставления финансирования на сумму более 6 млрд. евро (8,3 млрд. долл.) в рамках 264 проектов, будет сосредотачиваться на решении проблем переходного периода в экономике с учетом программы реформ правительства и в тесном сотрудничестве с другими международными финансовыми организациями (МФО) и двухсторонними донорами.

При этом указывается, что уровень инвестиций в Украину будет в значительной мере зависеть от внедрения реформ во всех основных сферах, в то время как уменьшение темпов реформ и ухудшение инвестиционного климата неизбежно приведут к уменьшению объема инвестиций ЕБРР в государственный и частный секторы экономики.

Банк выбрал ключевые операционные приоритеты на период действия новой стратегии, которые отражают основные проблемы переходного периода в экономике: энергетический сектор, производственный сектор, инфраструктура, а также финансовый сектор и рынки капитала.