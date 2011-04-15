НБУ отмечает сохранение позитивных тенденций в ожиданиях бизнеса

Национальный банк Украины отмечает сохранение позитивных тенденций в ожиданиях бизнеса как по деловой активности предприятий, так и по макроэкономическим перспективам.

Таковы результаты проведенного Нацбанком очередного ежеквартального опроса руководителей предприятий об оценке ими текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в Украине.

Согласно результатам опроса, улучшились ожидания предприятий относительно деловой активности в следующие 3 и 12 месяцев. Стабилизировались курсовые ожидания, однако инфляционные ожидания возросли. Среди факторов, сдерживающих наращивание производства и повышающих инфляционные ожидания, респонденты называют рост затрат на производство, в частности высокие цены на энергоносители, а также фискальный фактор.

Респонденты улучшили ожидания по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, о чем свидетельствует увеличение баланса ожиданий (разница между процентом положительных и отрицательных оценок) на 2,3 п.п. до 16,1%.

Инфляционные ожидания после снижения в прошлом квартале выросли и составили в среднем 14,7% на следующие 12 месяцев против 14,1% в IV квартале 2010 года. Основными факторами влияния на потребительские цены респонденты назвали рост затрат на производство и налоговые изменения. Оценка влияния колебаний обменного курса гривни и действий НБУ на инфляционные процессы продолжала снижаться.

Доля респондентов, которые не ожидают изменений курса гривни к доллару США и евро, возросла.

Также сообщается, что оценки текущей экономической активности остались сдержанными. Согласно результатам опроса, респонденты продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, хотя негативный баланс ожиданий уменьшился и составил "минус" 6,7% против "минус" 7,0% в IV квартале 2010 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий в I квартале 2011 года вырос и составил 123,2% против 120,0% в предыдущем квартале. Улучшились все составляющие индекса: в следующие 12 месяцев респонденты ожидают улучшения финансово-экономического положения своих предприятий, роста общих объемов реализации продукции, занятости. Более сдержанными, чем в предыдущем квартале, были только оценки по наращиванию инвестиционной активности.

Большинство респондентов также ожидают положительных тенденций в развитии своих предприятий в последующие 3 месяца, в отличие от негативных оценок в предыдущем квартале.

По информации НБУ, было опрошено 1206 предприятий во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, количеству работников.

Индекс деловых ожиданий - агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, рассчитанный по балансам ответов респондентов относительно изменений финансово-экономического состояния предприятия и будущей экономической активности.