В Украине розничный товарооборот предприятий вырос на 12,3%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-марте 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 12,3% по сравнению с январем-мартом 2010 года и составил 68,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-марта 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Волынской обл. – на 18,2% – до 1 млрд. 236,4 млн. грн., Винницкой обл. – на 17,3% – до 1 млрд. 393,5 млн. грн., Ривненской обл. – на 16,5% – до 1 млрд. 138,7 млн. грн., Кировоградской обл. - на 16,2% - до 1 млрд. 101,6 млн. грн., Донецкой обл. - на 15,3% – до 6 млрд. 502,4 млн. грн., г. Севастополь - на 17,4% - до 703,7 млн. грн.