В марте инфляция в зоне евро выросла до 2,7%

Брюссель. В марте 2011 года годовая инфляция (март к марту) в зоне евро составила 2,7% против 2,4% в феврале, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,1% против 2,9% в феврале.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с февралем, в марте 2011 года была зарегистрирована инфляция в 1,4% в еврозоне и в 1,1% в ЕС-27.

В марте 2011 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (1,2%), Швеции (1,4%) и Чехии (1,9%).

Наибольшая годовая инфляция в марте 2011 года была зафиксирована в Румынии (8,0%), Эстонии (5,1%), Болгарии и Венгрии (по 4,6%).

В марте 2010 года годовая инфляция составила 1,6% в зоне евро и 2,0% в ЕС-27.