Предприниматели выступают за новую модель развития малого и среднего бизнеса

Предприниматели выступают за формирование новой экономической модели развития малого и среднего бизнеса.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Мы готовим модель экономической системы, которая бы стимулировала развитие и помогла малому бизнесу», - сказала она.

«Наша цель минимум – отмена единого взноса, это освобождение от тех штрафов, которые (предприниматели – УНИАН) не смогли заплатить в прошлом году, это изменение законодательства по «упрощенке» и это, конечно же, упрощенная система налогообложения в той редакции, которая нужна людям. Наша программа максимум – это изменение условий ведения бизнеса, сделать их такими, чтобы они были действительно необходимыми и давали стимул развития малого и среднего бизнеса», - сказала она.

О.ПРОДАН отмечает, что на сегодня правительство не согласовало с предпринимателями некоторые вопросы проекта закона о реформировании упрощенной системы налогообложения: «Не согласован учет расходов при уплате единого налога, не согласован оборот, который должен быть, как мы считаем, для плательщиков единого налога - физических лиц, не согласованы некоторые виды деятельности, которые, мы считаем, должны быть на едином налоге…».

Также она сказала о том, что использование кассовых аппаратов для малого бизнеса вводить нельзя: «Наше обязательное условие для «упрощенцев» - никаких кассовых аппаратов для малого бизнеса быть не может».

Председатель Вышгородского союза украинских предпринимателей Лариса КОЛОМИЕЦ отметила, что на сегодня проект закона об реформировании «упрощенки», предложенный предпринимателями, поддержал киевский губернатор. «Глава Киевской областной администрации поддержал наш законопроект, который мы презентовали 1 апреля. Губернатор предложил… выйти с предложением к Президенту о его поддержке», - отметила она.

Л.КОЛОМИЕЦ позитивно оценила предложение губернатора о создании на каждом рынке комиссии по рассмотрению взаимоотношений собственников рынков и предпринимателей.

Председатель Черкасского городского профсоюза "Солидарность" Ольга РАКОВА высказала мнение о необходимости наладить диалог предпринимателей с властью.

Кроме того, председатель Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Єднання» Наталия КОЖЕВИНА отмечает, что, например, в США в период кризиса власть активно создает условия для микро-бизнеса, а не усиливает давление на него.