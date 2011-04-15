Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» начнутся с 23 апреля

Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» через «Ощадбанк» начнутся с 23 апреля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Национального банка Украины Игорь СОРКИН сегодня в ходе форума «Ялтинские деловые встречи».

«23 числа планируем начать выплаты», – сказал он.

При этом И.СОРКИН отметил, что с 20 апреля в «Ощадбанке» начнется непосредственная регистрация вкладчиков.

Кроме того, зампредседателя Нацбанка отметил, что «Родовид Банк» уже завершил процедуру увеличения уставного капитала за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом монетизация данных бумаг регулятором будет проходить не одновременно, а «по мере необходимости».

Как сообщал УНИАН, "Родовид Банк" принял решение увеличить уставный капитал на 46,97% – до 12,359 млрд. грн. Приказом временного администратора "Родовид Банка" Юрия РАЙТБРГА от 1 апреля т.г. предусмотрен закрытый (частный) выпуск 2 194 445 000 простых именных акции в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – каждая акция).

Напомним, 30 марта 2011 года Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 10,480 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,445 млрд. грн., обязательства – 9,326 млрд. грн., уставный капитал - 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 1,154 млрд. грн.

В 2010 году «Родовид Банк» увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.