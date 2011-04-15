Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9710-7,9775 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9690/7,9720, к 12:00 цены выросли до 7,9735/7,9770. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9710/7,9775 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2821/0,2825, к 12:00 цены повысились до 0,2824/0,2827. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1665 (-0,1215).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4445/1,4500. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5475/11,5540, к 12:00 цены ушли вниз – 11,5260/11,5370. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 11,5270/11,5425.