Проект договора о свободной торговле СНГ будет доработан на уровне экспертов – Клюев

Проект договора о свободной торговле СНГ, утвержденный сегодня в ходе заседания Экономического совета стран - членов Содружества, будет доработан на уровне экспертов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня после заседания Экономсовета.

А.КЛЮЕВ сообщил, что на сегодняшнем заседании согласованы основные положения договора. «Оставшиеся моменты будут доработаны на уровне экспертов в ближайшее время», - отметил он.

Этот договор, подчеркнул первый вице-премьер Украины, направлен на либерализацию торговли на пространстве СНГ, что отвечает требованиям ВТО.

Он выразил уверенность, что после подписания такого соглашения станет возможным формирование согласованной тарифной и таможенной политики, что будет способствовать ликвидации существующих барьеров во взаимной торговле.

По словам А.КЛЮЕВА, сейчас в рамках СНГ действует более 100 двухсторонних соглашений, заключенных преимущественно в 1993-1994 годах, и установление общих и понятных правил упростит работу как предприятий государств - участников Содружества, так и органов власти стран СНГ.

Напомним, 19 ноября 2010 года в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца 2010 года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО вместо морально устаревшего соглашения о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Вместе с этим, сроки подготовки документа несколько изменились. Согласованный вариант документа планируется подготовить к подписанию к следующему заседанию глав правительств СНГ в мае в Минске.