"Ялтинские деловые встречи" должны стать ведущей экономической площадкой СНГ - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что "Ялтинские деловые встречи" должны стать ведущей экономической площадкой по отработке моделей прогрессивного развития стран СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня в Ялте на открытии Международного инвестиционного бизнес-форума стран-участниц СНГ "Ялтинские деловые встречи".

"При таком потенциале развития нам нельзя оставаться на периферии мирового хозяйства. Мы должны учитывать, что развитые страны давно переходят на новые технологии, формируют новый технологический уклад. Поэтому и нашим странам следует ускорить проведение соответствующих реформ, что позволит обеспечить экономический подъем на качественно новой технологической основе", - подчеркнул А.КЛЮЕВ в своем выступлении.

Именно крымская площадка, по его мнению, дает возможность для реализации самых перспективных идей и моделей, которые станут основой новой экономики, способной решать проблему повышения технологического уровня национальных экономик и реализовывать стратегические цели устойчивого развития стран-участниц СНГ.

Крым – это уникальное место не только для отдыха, отметил А.КЛЮЕВ, но и для плодотворной работы по выработке новых идей, генерации знаний, разработке и внедрению инновационной модели развития государств Содружества.

Напомним, что Международный инвестиционный бизнес-форум государств-участников СНГ "Ялтинские деловые встречи" проходит 15-17 апреля в рамках заседания Экономического совета СНГ.

Деловая программа мероприятия предполагает рассмотрение вопросов о роли государственных регуляторов в создании Единого финансово-экономического пространства СНГ; повышении инвестиционной привлекательности стран Содружества; укреплении инвестиционного сотрудничества как наиболее актуальном вопросе развития экономических связей между государствами - участниками СНГ; привлечении инвестиций для реализации проектов в рамках программы подготовки к Чемпионату Европы по футболу - 2012.