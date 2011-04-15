Украинские банки списали около 10 млрд. грн. негативно классифицированных кредитов
Украинские банки на сегодняшний день уже списали около 10 млрд. грн. негативно классифицированных кредитов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя Национального банка Украины Игорь СОРКИН сегодня в ходе форума «Ялтинские деловые встречи».
По его словам, с 1 апреля в связи со вступлением в силу отдельных положений Налогового кодекса прекратило действие положение Нацбанка, которое регулировало этот вопрос. В ближайшее время будет принят новый документ, которым будет регулироваться данный процесс.
И.СОРКИН напомнил, что сегодня доля негативно классифицированных кредитов в кредитном портфеле банка оценивается в 15%.
По его словам, НБУ сейчас разрабатывает нормативный документ, в котором будет предусмотрена возможность продажи таких кредитов нерезидентам.