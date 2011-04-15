Страны СНГ пока не урегулировали вопрос об экспортных пошлинах, и он остается главным в работе над новым соглашением о зоне свободной торговли.

Как предает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам первый вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ после заседания Экономического совета СНГ.

"Основной вопрос – взимание экспортных пошлин", – сказал И.ШУВАЛОВ.

По его словам, этот вопрос предстоит в ближайшее время обсудить на двусторонних и многосторонних встречах в рамках подготовки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

"Россия исходит из того, что это суверенное право каждой страны – взимать экспортные пошлины", – сказал И.ШУВАЛОВ.

При этом он отметил, что «рано или поздно» Россия пойдет на отмену экспортных пошлин, однако сроки назвать затруднился, поскольку это решение будет приниматься в рамках реформирования налоговой системы.

Отвечая на вопрос журналистов, предполагается ли отмена импортных пошлин или их минимизация после создания зоны свободной торговли, И.ШУВАЛОВ сказал, что при взаимной торговой деятельности государств СНГ такие пошлины не предполагаются.

Что же касается торговли с третьими странами, то, по его словам, наличие импортных пошлин – это определенный уровень таможенно-тарифной защиты внутренних производителей и рынков, на которую также имеет право каждая из стран.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля, в ходе 49-го заседания Экономического совета СНГ был утвержден проект договора о зоне свободной торговли СНГ и принято решение продолжить работу над документом для его вынесения на подписание в ходе заседания глав правительств СНГ, которое планируется провести 19 мая в Минске.