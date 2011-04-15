На сегодняшний день в Украине 29 банков являются убыточными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Игорь СОРКИН в ходе своего доклада на форуме «Ялтинские деловые встречи».

«29 банков на сегодня в убыточном состоянии», – сказал он. При этом зампредседателя НБУ напомнил, что по итогам января-февраля текущего года сальдированная прибыль банковской системы Украины составила 206 млн. грн.

Среди прочего И.СОРКИН отметил, что удельный вес российского капитала в объеме иностранного капитала в украинской банковской системе составляет 24,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, доля иностранного капитала в банковской системе Украины составляет около 40%.

Справка УНИАН. На 1 апреля 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находилось 18 банков.