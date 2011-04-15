В НБУ прогнозируют снижение суммы докапитализации банка «Надра»

В Национальном банке Украины (НБУ) не исключают, что по результатам годового аудита банка «Надра» за 2010 год сумма средств, необходимая для докапитализации для возобновления нормальной работы, будет уменьшена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя НБУ Игорь СОРКИН журналистам в ходе форума «Ялтинские деловые встречи».

По его словам, по состоянию на 1 октября 2010 года эта сумма оценивалась в 8,8 млрд. грн.

«Другой официально подтвержденной цифры у нас нет. Я думаю, она уменьшится. Ждем аудита», - сказал И.СОРКИН.

Как сообщал УНИАН, временный администратор ПАО «КБ «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Банк намерен провести закрытое размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. каждая. Проведение допэмиссии акций может привести к изменению долей акционеров банка, которые уже владеют более 10% его акций.

Напомним, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

11 февраля т.г. НБУ сообщил о продлении работы временной администрации в банке, при этом не уточнил, на сколько именно.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 22,908 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,547 млрд. грн., обязательства – 22,428 млрд. грн., собственный капитал – 479,434 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» в 2010 году получил прибыль 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).