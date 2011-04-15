Поступления в Сводный бюджет выросли за счет погашения налогового долга на 38%

В первом квартале т.г. в Сводный бюджет поступило почти 1,5 млрд. грн. за счет погашения налогового долга, что на 38,4%, или на 383,3 млн. грн., больше по сравнению с первым кварталом 2010 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном агентству УНИАН.

По инициативе органов ГНСУ судебными органами было возбуждено 979 дел о банкротстве предприятий-должников с суммой налогового долга 591,6 млн. грн. Путем проведения процедуры банкротства с учетом дел, возбужденных в предыдущие периоды, налоговый долг такой категории налогоплательщиков за три месяца 2011 года погашен на 509 млн. грн.

В целом в первом квартале 2011 года на 156,5 млн. грн. сокращен налоговый долг по налоговым обязательствам (без учета сумм налогового долга налогоплательщиков относительно которых начато производство о банкротстве или принято решение суда о приостановке взыскания).

Для предупреждения возникновения налогового долга с начала года налоговики предоставили 1,4 тыс. налогоплательщикам рассрочки уплаты обязательств на сумму почти 1,4 млрд. грн.